Ведуча популярного шоу" Орел і решка " Аліна Астровська відповіла хейтерам, посвітивши тілом в незвичайному вбранні

Як пише Politeka.net, знаменитість виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" сміливі знімки в нижній білизні. Вона постала в яскраво-червоному бюстгальтері, а труси зробила з теплого светри. У такому образі Аліна Астровська влаштувала відверту фотосесію в напівтемній кімнаті.

Красуня показала своє тіло з усіх боків: на першому знімку вона поправляє одяг на рівні сідниць, повернувшись до камери боком - з такого ракурсу видно надзвичайно струнка талія зірки. На другому кадрі ведуча широко розкинула ноги і сперлася руками в боки, спокусливо зігнувши спину, а на третьому вперлася в стіну, вип'ятавши сідниці.

"Прокинутися і стати #немодною 😅 так-так, одним днем отримати коментарі в дусі:" Фу, поїж!", "досить худнути!", "Страшна!" і випасти з категорії визнаної краси 👀", - поділилася вона думками в описі. - "Мені подобається коли ноги в тонусі, коли попка кирпата від присідань, я милуюся командами з пляжного волейболу і ходжу на лімфодренажні масажі! При цьому, в непритомність не впаду від + 4 кг".

Користувачі соціальної мережі підтримали телеведучу і похвалили її за прекрасну фігуру:

"Щаслива... можеш їсти все що хочеш і не поправлятися..."; "Яка сексі❤️"; "Кайф який"; "Ось ті самі фото, коли видно розкішне, підтягнуте, сексуальне тіло і зовсім не вульгарно!".

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