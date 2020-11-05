Українська реп-виконавиця аlyona аlyona змушувала людей платити борги, використовуючи різні хитрощі

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість чотири місяці працювала колектором. Про труднощі цієї професії вона розповіла Маші Єфросиніній в інтерв'ю, яке днями випустили в YouTube.

Щоб заробляти на життя, Олена була змушена вибивати борги з українців. Через моральний тягар реперша почала регулярно вживати алкоголь.

"Важка була робота, коли я працювала телефонним колектором", - заявила артистка в інтерв'ю. - "Я кожен вечір приїжджала з роботи і бухала, тому що так було важко".

Як зізналася Аlyona Аlyona, під час розмов з боржниками представлялася людям вигаданими іменами. Неприємний досвід підштовхнув співачку до того, що тепер вона навідріз відмовляється рекламувати мікрокредитні організації або їх послуги.

"Це боргова яма для наївної людини", - попередила реп-виконавиця.

Варто додати, що перед тим, як почати музичну кар'єру і завоювати визнання українців, дівчина встигла попрацювати і вихователькою в дитячому садку. Всього за два роки вона сильно прославилася і навіть взяла участь в шоу "Танці з зірками".

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