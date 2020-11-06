Українське шоу "Х-фактор" дозволило засвітитися багатьом відомим сьогодні зіркам, проте не всім фіналістам шоу вдалося втримати славу

Politeka.net дізнавалася, як сьогодні виглядають переможці та фіналісти відомого шоу.

Переможниця третього сезону Аїда Ніколайчук зуміла зберегти свою дивовижну зовнішність і голос. У 2019 році вона спробувала повернутися на сцену після довгої перерви. Як розповідала артистка, вона займалася особистим життям.

Олег Кензов, який посів друге місце у другому сезоні шоу, нещодавно потрапив у скандал. Його екс-дружина зізналася, що артист її бив, а також піднімав руку на її сина. Пісні Кензова досить популярні. Він виконує хіт "по кайфу".

Фіналіст третього сезону Євген Литвинкович майже не змінився за ці роки.

А ось переможець четвертого сезону, повний підліток Олександр Порядинський не тільки змужнів, але і схуд.

"Порядинського не впізнати", - пишуть йому в коментарях.

Переможець п'ятого сезону Дмитро Бабак продовжує співати і навіть випускає нові пісні. Правда, поки хлопцеві не вдається злетіти на вершину.

А ось переможець сьомого сезону Севак Ханагян домігся успіху у себе на батьківщині. Він представляв Вірменію на Євробаченні в 2018 році.

Нагадаємо, що суддя Х-Фактор Сосєдов влаштував публічні розбірки з Лолітою, очевидці розкрили деталі.

Як повідомляла Politeka, лікарям довелося рятувати зірку Х-Фактора: куди зник і як зараз виглядає Євген Литвинкович.

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