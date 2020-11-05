Через стрімке поширення китайського вірусу через місяць українські лікарні будуть переповнені, в уряді терміново вирішують, яких заходів вжити

Зокрема, пропонується посилити обмеження шляхом введення "карантину вихідного дня". Влада прийме рішення найближчим часом, передає Обозреватель з посиланням на джерело в уряді.

"Посиленню карантину бути, ми чекали виборів. Розважальні заклади, ресторани і кафе, можуть закрити з п'ятниці по понеділок. Рішення фіналізують в найближчі дні. Бізнес поставився з розумінням. Без цього вихідні прожити можна", - зазначило джерело, додавши, що головним завданням є скоротити кількість заражених. Якщо "карантин вихідного дня" не впорається з цим, то посилення продовжиться.

За словами джерела, якщо кількість інфікованих продовжить збільшуватися такими темпами, як сьогодні, то через тижнів 4-5 "доведеться вибирати, кого рятувати". А якщо медзаклади перестануть приймати, то реакція суспільства буде набагато гіршою, ніж рішення ввести додаткові обмеження.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов коментував введення "карантину вихідного дня". За його словами, буде заборонена робота розважальних центрів, театрів, кінотеатрів і фітнес-залів по суботах і неділях.

Степанов вважає, що більш жорсткі заходи, що стосуються вихідних, дозволять "розірвати ланцюг хвороби". Міністр додав, що швидкість, з якою поширюється хвороба, нині - головний ворог, якого потрібно перемогти.

Зазначимо,в останні дні кількість заражених китайським вірусом за добу перевищує 9 тис. осіб, б'ються все нові антирекорди. Так, згідно з даними МОЗ, станом на ранок 5 листопада за минулу добу в Україні зафіксовано 9850 нових випадків хвороби (з них дітей - 369, медпрацівників - 514).

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (983), Харківській (771), Хмельницькій (550), Запорізькій (523) та Донецькій (506) областях.

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