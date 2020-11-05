В Україні збираються змінити правила роботи магазинів і аптек

Про це головний санітарний лікар і заступник голови МОЗ Віктор Ляшко 4 листопада заявив в ефірі "Радіо НВ".

Через зростання випадків зараження китайським вірусом збираються ввести "годину для літніх".

Суть ідеї полягає в тому, щоб в певний період часу обслуговувати в продуктових магазинах і аптеках людей старше шістдесяти років. Це може бути з 10:00 до 12:00.

Це допоможе знизити контакти людей похилого віку, адже і в транспорті в цей час менший пасажиропотік.

"Це дозволить нам врятувати саме їх життя. Тому так літні, якщо ми подивимося летальні випадки, вони все одно в групі 50+. А якщо ми подивимося на 60-65 років і старше, то у цих людей хвороба проходить найнебезпечніше", - сказав Ляшко.

Він також підкреслив, що забороняти приходити в магазини і аптеки в інший час МОЗ не може - ініціатива носить тільки рекомендаційний характер.

Подібні заходи вже були введені в деяких країнах Європи, і зараз відомство має намір рекомендувати їх і в Україні, зазначив заступник голови МОЗ.

"Це європейська практика ... і у нас буде працювати. Тому що пора вже відкидати будь-які сумніви, у кого вони ще залишилися, що це (пандемія) Теорія змови", - додав Ляшко.

Зазначимо також, у Міністерстві охорони здоров'я не виключають введення в Україні карантину "вихідного дня". Це потрібно, щоб розірвати ланцюг передачі хвороби.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, що можуть закрити велику кількість магазинів, кафе і ресторани можуть працювати на "винос".

У той же час, за словами глави МОЗ, комендантської години в Україні не буде, адже для цього в країні потрібно ввести надзвичайний стан.

Крім того, українцям збираються посилити покарання за порушення правил карантину.

Зазначимо, згідно з даними МОЗ станом на ранок четверга, 5 листопада, за минулу добу Китайський вірус в Україні виявили у 9850 осіб, зафіксовано 193 летальних випадки, 8378 пацієнтів одужали.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 430 467 осіб, з них 184 782 одужали, летальних випадків — 7924.

Нагадавши, українців хочуть притиснути новими штрафами до 255 гривень на карантині.

Як повідомляла Politeka, Київ готують до закриття метро, українців вже попередили про нові обмеження.

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