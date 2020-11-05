Актриса студії "Квартал 95" Ірина Сопонару показала, як готується до виступу

Вона розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" чорно-біле фото закулісся, передає Politeka.net. Знаменита красуня зображена на дивані в елегантній сукні, поділ якої задрався непристойно високо. Ірина Сопонару підняла одну ногу, натягуючи туфлі в сіточку на шпильках, і абсолютно не звернула уваги на фотографа. Мабуть, дівчина зосередилася на роботі і вирішила не відволікатися на дрібниці - у неї є чому повчитися.

Судячи з кадру, зірка тільки-тільки змінила босоніжки на більш красиве взуття, щоб саме в ній блищати на сцені. Як можна помітити дівчина вже прикріпила до голови мікрофон. На задньому плані стоїть одна з фігуристих колег Ірини: у вечірній сукні, проте все ще в зручних кросівках.

"... але Попелюшці пора йти", - підписала знімок Сопонару.

Користувачі соціальної мережі захопилися зовнішнім виглядом дівчини в коментарях нижче:

"Шикарна";" Крашиха"; "Прекрасна Попелюшка"; "класний кадр"; "Попелюшка, гарнюня дівчинка, розумничка, сонечко, масинька".

Раніше Ірина Сопонару здалася шанувальникам в короткій сукні синього кольору з блискітками і поясом, завдяки якому нагадує халат. Особливістю вбрання стало розкішне декольте, яке зробило акцент на грудях зірки.

Ірина Сопонару елегантно зігнулася біля стіни, відвела руку в сторону і блиснула пружними стегнами. Актриса зробила кадр ще більш млосним, відкривши рот і показавши пристрасний погляд.

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