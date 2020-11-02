В Пенсійному фонді України зробили заяву про виплати за поточний місяць

Як передає Politeka.net з посиланням на офіційну сторінку ПФУ в соцмережі Фейсбук, 2 листопада, згідно із затвердженим графіком, розпочалося фінансування пенсій листопада, вже направлено більше півмільярда гривень.

"На пенсійні виплати спрямовано 0,6 мільярда гривень. Виплата пенсій буде проведена в визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку", - йдеться в заяві відомства.

Зазначимо, 23 жовтня в ПФУ відзвітували про завершення фінансування пенсій за минулий місяць. Загальна сума раходів склала 39,3 млрд гривень.

Раніше ми повідомляли, в березні наступного року пенсіонери можуть розраховувати на надбавку, після індексації. Однак, є певні категорії, яким, на жаль, нічого не світить. У цей список входять:

ті українці, хто отримував мінімальну або менше середньої зарплати;

українці, які вже на сьогоднішній день мають суттєві надбавки до пенсій (наприклад, за рахунок додаткового стажу);

ті пільговики, хто отримує пенсію від держави за спеціальним законом (наприклад, силовики).

Сьогодні пенсію розраховують за формулою: середня зарплата за три минулі роки множиться на стаж в роках, множиться на співвідношення середньої зарплати по країні і власної зарплати, і в кінці її потрібно помножити на 1%.

Але бувають випадки, коли розмір пенсії за формулою виходить менше мінімальної. За законом всі, хто вийшов на заслужений відпочинок, повинні отримувати не менше 1712 грн. Припустимо, що пенсія за формулою становить 1400 грн. Її автоматично підвищують до 1712 грн. І навіть якщо до 1400 грн додати 11%, вийде 1554 грн, що нижче розміру мінімалки. Тому вище зазначені категорії пенсіонерів отримуватимуть після індексації стільки, скільки і до нього.

Нагадаємо, виплати від держави, хто має право на компенсацію і який порядок оформлення

Як повідомляла Politeka, надбавка до пенсії, хто може розраховувати і за яких умов