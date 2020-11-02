Тарифи на газ тепер не залежать від Кабміну

Українцям пояснили, як "Нафтогаз" змінив тарифи і скільки тепер доведеться платити за блакитне паливо

Їм розповіли, що тепер у нашій країні тариф на газ не залежатимуть від українського уряду чи профільного регулятора.

Про це повідомляють на каналі " що буде завтра?"в YouTube.

Не так давно відома українська державна компанія "Нафтогаз" показала оновлені дані щодо того, скільки зараз коштує газ для населення. Відповідно до нових цифр, блакитне паливо зараз коштує майже на 35% більше, ніж це було минулого місяця.

Але українських громадян попередили, що це ще далеко не межа, тому вартість блакитного палива буде збільшуватися.

Експерти та економісти кажуть, що вартість газу для українського населення буде змінюватися щомісяця. Більше того, тарифи, які встановлює державна компанія, не впливають на всіх українських громадян.

З цього моменту стільки грошових коштів будуть віддавати ті сім'ї, які набувають блакитне паливо безпосередньо. Варто підкреслити, що більшість українських споживачів залишилися клієнтами газових збутів.

Дивлячись на дану ситуацію, професійні аналітики неохоче дають прогнози на цей рахунок, оскільки неможливо сказати, чого точно очікувати українцям в майбутньому. Аналітик Української енергетичної біржі Оксана Запорізька вважає, що газ може збільшуватися в ціні аж до лютого наступного року.

У свою чергу, координатор житлово-енергетичних програм" опори " Тетяна Бойко каже, що українським громадянам не потрібно сподіватися на те, що ціни на газ в майбутньому будуть падати.

У зв'язку з цим, Тетяна Бойко радить українцям користуватися "річним" тарифом для того, щоб не переплачувати за блакитне паливо. Відповідно до цього тарифу, українці зможуть всю зиму споживати газ, який вони придбали за однією ціною.

Нагадаємо, що українцям розповіли, що скоро несподівано зростуть тарифи на телебачення.

Як повідомляла Politeka, в Україні тарифи на комунальні послуги встановлюватимуться не центральною, а місцевою владою.

Також Politeka писала, що у Національному банку розповіли, що буде з цінами на газ наступного року.