Українці можуть поки що не ховати у шафи парасольки

Про це у своєму Facebook розповіла авторитетний синоптик Наталка Діденко.

За прогнозом експерта, завтра дощитиме у західних, східних, центральних областях та на південному сході України.

В інших регіонах буде без істотних опадів.

"Не забуваємо і шануємо тумани, особливо водії! Температура повітря завтра ще порадує, протягом дня в Україні +8+13 градусів, на Півдні +10+15 градусів", - продовжила Діденко у свіжому прогнозі погоди.

У Києві завтра не очікується дощів, а стовпчики термометрів піднімуться до позначки у +10 градусів.

"У Києві 3-го листопада погода буде без дощу, із досить комфортною температурою повітря, вдень близько +10 градусів. Тиждень у більшості буде сухим в Україні, дощі - лише завтра та в четвер, 5-го листопада", - продовжила Діденко.

Підсумовуючи, синоптик попередила, що істотне похолодання, яке на собі відчують українці, очікується вже наприкінці наступного тижня — 13-14 листопада.

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Як зазначають синоптики, середня температура за сезон може бути на 2 градуси вище, ніж на початку століття, а на погоду в країні сильно вплине холодна течія в тропіках Тихого океану.

"Коли воно розвивається, то спостерігається похолодання, яке впливає на загальну циркуляцію атмосфери. Це призводить до того, що може бути дуже тепло як для зими, але можуть бути і вторгнення холодного повітря", – попередила українців синоптик Віра Балабух.

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