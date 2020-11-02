Українці можуть поки що не ховати у шафи парасольки
Про це у своєму Facebook розповіла авторитетний синоптик Наталка Діденко.
За прогнозом експерта, завтра дощитиме у західних, східних, центральних областях та на південному сході України.
В інших регіонах буде без істотних опадів.
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"Не забуваємо і шануємо тумани, особливо водії! Температура повітря завтра ще порадує, протягом дня в Україні +8+13 градусів, на Півдні +10+15 градусів", - продовжила Діденко у свіжому прогнозі погоди.
У Києві завтра не очікується дощів, а стовпчики термометрів піднімуться до позначки у +10 градусів.
"У Києві 3-го листопада погода буде без дощу, із досить комфортною температурою повітря, вдень близько +10 градусів. Тиждень у більшості буде сухим в Україні, дощі - лише завтра та в четвер, 5-го листопада", - продовжила Діденко.
Підсумовуючи, синоптик попередила, що істотне похолодання, яке на собі відчують українці, очікується вже наприкінці наступного тижня — 13-14 листопада.
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Як зазначають синоптики, середня температура за сезон може бути на 2 градуси вище, ніж на початку століття, а на погоду в країні сильно вплине холодна течія в тропіках Тихого океану.
"Коли воно розвивається, то спостерігається похолодання, яке впливає на загальну циркуляцію атмосфери. Це призводить до того, що може бути дуже тепло як для зими, але можуть бути і вторгнення холодного повітря", – попередила українців синоптик Віра Балабух.
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