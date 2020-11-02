Відома українська співачка Тіна Кароль найретельнішим чином готується до чергового випуску шоу "Танці з зірками"

Так і зараз знаменитість показала майстерність перевтілення на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.

На кадрах, опублікованих співачкою, можна замінити, як здатні сучасні стилісти і візажисти "змінити" образ і вік будь-якої людини - від кадру до кадру Тіна старіє буквально на очах.

Її волосся посивіло, на обличчі з'явилися старечі зморшки і лише стрункі ноги знаменитості в сітчастих панчохах видають те, що Кароль – не стара, а красива молода жінка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tina_karol) 2 Ноя 2020 в 2:43 PST

Фанатам сподобався новий образ зірки, про що вони і написали в коментарях.

"Сексі Бабуся 🤤🔥🔥HOT Дуже подобається 4 фото😍 І навіть так - красуня 🔥 найкрасивіша бабуся 😍👵❤️ Сексі-бабуся🤤🔥 ну просто богиня ʙᴇчнᴏ ʍᴏᴧᴏдᴀя 💘 Красива старенька 😍😍 закохалася в ці зморшки і сиве волосся 🤍 бути такою бабусею🧝♀ коли б ще поруч гарного статного Дракулу з кров'ю по краях губ...не Чапкіса...Той випадок,коли старість ніяк не зіпсувала 😍 така незвичайно красива ❤️🔥 В будь-якому образі крашиха 😍 як це естетично Тепер ми бачили всі😅😻 Красуня 🌹 А з віком ще гарніше, жіночні і елегантніше🙌🏻 Я кайфанула від цього образу 😍🤤 Тіна Григорівна, так я вас на пенсії і представляю👵🏻😂", – пишуть фоловери.

Раніше ми писали про те, що з'явилося відео, як Кароль наводить "красу" перед черговим ефіром.

У ролику можна помітити на обличчі 35-річної виконавиці глибокі зморшки. Одна половина обличчя ніби різко постаріла на десятки років, поки друга зберегла молодість і красу. Ймовірно, Тіна Кароль заради свята з'явиться у вигляді Баби Яги або схожому лякаючому образі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina) 1 Ноя 2020 в 5:42 PST

Нагадаємо, що Тіна Кароль ефектно показала бюст у сукні для найсміливіших:"Лорак і Лобода кусають лікті".

Як повідомляла Politeka, Кароль посвітила достоїнствами в прозорому костюмі під час "диких" танців: "Відточила по повній".

Також Politeka писала, що Тіна Кароль на підборах розтягнулася в шаленому шпагаті, Осадча була права: "ніндзя!".