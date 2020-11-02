Відома російська співачка Клава Кока, яка також запам'яталася як співведуча популярного телевізійного шоу "Орел і Решка", потрапила в ДТП в Ялті

Як повідомляє Politeka, про це сама знаменитість повідомила в stories своєї сторінки в Instagram.

"Паморочиться голова, і болить сильно, сподіваюся не струс, був забій, намагалися встигнути на концерт, ось такі справи" - розповіла Клава.

За її словами – це перше ДТП, що трапилося в її житті. Випробувавши таке, знаменитість попросила своїх шанувальників не поспішати на дорогах і неухильно дотримуватися ПДР.

Раніше ми писали, що блогерка і ведуча "Орла і решки" Настя Івлєєва розбурхала публіку ранковим кадром. 29-річна зірка опублікувала свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в несподіваному світлі.

Настя показала себе крупним планом: дівчина з міні-кісками сиділа, підставивши під голову руку, в чорній футболці з вишитим написом Dior. Івлєєва театрально закотила очі.

Також Івлєєва опублікувала ролик, на якому скомбінувала своє відео з уривком з легендарного фільму «Брудні танці». Івлєєва зображувала героїню фільму і разом з нею влаштувала Брудні танці прямо на підлозі.

Нагадаємо, що хвороба змінила зовнішність Насті Івлєєвої з "Орла і решки", як вона тепер виглядає: "Кому душу продала?".

Як повідомляла Politeka, Івлєєва з " Орла і решки "в міні-маєчці безглуздо посмикала" всохлим "бюстом:"Шоу талантів".

Також Politeka писала, що Івлєєва з " Орла і решки «показала, як виглядала в дитинстві, красуню не впізнати:»ось який у тебе...".