43-річна українська співачка Ані Лорак не перестає дивувати свою численну армію як шанувальників, так і хейтерів
Ось і зараз знаменитість здивувала однією деталлю в своєму туалеті. Ані сидить на сходах в джинсах, жовтій куртці і високих черевиках на шнурівці і посміхається. Волосся співачки розпущене і не причесане як слід, пише Politeka.
"🦋Нехай сьогодні буде хороший, добрий вечір!"–- підписала кадр зірка.
Однак, уважні шанувальники звернули увагу на одну пікантну подробицю - на безіменному пальці правої руки Лорак вони помітили кільце, яке з вигляду нагадує обручку. З цього деякі зробили висновок, що знаменитість або вже вийшла заміж, або ж готується до настільки урочистої події.
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"Кільце... Заміж вийшла? Кільце??? Можна вітати? 😀 😍 Обручку???)) Багато хто носить каблучку на безіменному пальці правої руки просто так. Але зірки зазвічай для того, щоб пілігріти чуйні. Тому хто зна)) Напевно що так. А ви як думаєте? Раніше у неїйого не було", - висловлюють припущення фанати.
Раніше ми писали, що Ані Лорак опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, на яких показала підготовку до виступу.
На кадрах Кароліна в чорному халатику сидить в гримерці, оточена стилістами і перукарями, чаклують над її образом.
Співачка крупним планом показала обличчя: неможливо не помітити розмір її ще ненафарбованих губ - на пів-обличчя. Зірка, мабуть, вирішила слідувати моді, трансформувавши цю частину тіла в"вареники". Для більшого ефекту, Лорак склала їх, як для поцілунку. Вона навіть додала відповідну "наклейку".
Також в очі кидається апетитне декольте артистки: смужка бюста нікого не залишить байдужим.
Нагадаємо, що Ані Лорак похвалилася пікантним подарунком від Філіпа Кіркорова:"фі, як він вам не йде".
Як повідомляла Politeka, маленька дочка Ані Лорак дала фору зірковій мамі в розкішній сукні:»Вау, принцеси".
Також Politeka писала, що щаслива Лорак обтягнула животик, розсекретивши зміни у фігурі:"Фоткал Лазарєв".