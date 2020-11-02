Нинішня зима в Україні буде такою ж аномальною, як і минула
Про це в інтерв'ю Обозреватель заявила завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух, передає Politeka.
"Середня температура за сезон може бути на 2 градуси вище, ніж на початку століття", – стверджує фахівець.
За її словами, на погоду в країні сильно вплине холодна течія в тропіках Тихого океану.
Діти Пугачової, Кіркорова, Лазарєва та інших зірок вразили зовнішністю: "Найкрасивіші..."
Невгамовна Валюха зі "Сватів" ошелешила формами в шкіряній міні-сукні: "Вау, як пострункішали"
Пішов з життя легендарний Шон Коннері, який зіграв Джеймса Бонда: "Його талантом захоплювалися мільйони"
Пішла з життя знаменита Королева краси, останні фото моделі: "Весь світ був біля її ніг"
"Коли воно розвивається, то спостерігається похолодання, яке впливає на загальну циркуляцію атмосфери. Це призводить до того, що може бути дуже тепло як для зими, але можуть бути і вторгнення холодного повітря", – говорить кліматолог.
Раніше ми писали, що клімат в Україні продовжує змінюватися. З кожним роком температура повітря в Україні стає все вище, що в підсумку призведе до того, що тривалість літа в Україні збільшиться, а зими порадують теплом.
2 листопада циклон, який нещодавно накрив всю Україну, помітно зміститься і заллє дощами Схід країни, в інших же областях істотних опадів не передбачається.
Нагадаємо, що частина України піде під воду, Клімат змінюється: які райони можуть повністю зникнути.
Як повідомляла Politeka, погода дасть українцям перепочити, влаштувавши приємний сюрприз: які регіони пригріє сонце.
Також Politeka писала, що Аномальний листопад нагряне в Україну, синоптики оновили прогноз