Нинішня зима в Україні буде такою ж аномальною, як і минула

Про це в інтерв'ю Обозреватель заявила завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух, передає Politeka.

"Середня температура за сезон може бути на 2 градуси вище, ніж на початку століття", – стверджує фахівець.

За її словами, на погоду в країні сильно вплине холодна течія в тропіках Тихого океану.

"Коли воно розвивається, то спостерігається похолодання, яке впливає на загальну циркуляцію атмосфери. Це призводить до того, що може бути дуже тепло як для зими, але можуть бути і вторгнення холодного повітря", – говорить кліматолог.

Раніше ми писали, що клімат в Україні продовжує змінюватися. З кожним роком температура повітря в Україні стає все вище, що в підсумку призведе до того, що тривалість літа в Україні збільшиться, а зими порадують теплом.

2 листопада циклон, який нещодавно накрив всю Україну, помітно зміститься і заллє дощами Схід країни, в інших же областях істотних опадів не передбачається.

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