Родич 71-річної Примадонни російської естради Алли Пугачової не може возз'єднатися зі своїм спадкоємцем, незважаючи на те, що давно перестав вживати наркотики

Як пише Politeka з посиланням на Стархіт, син рідного брата Пугачової Євгенія, якого звуть Влад, розвісив по своїй квартирі знімки сина і сподівається коли-небудь побачитися з ним, проте категорично проти цього сама Пугачова.

"Алла Борисівна не дає спілкуватися Владу з сином", – зізналася невістка артистки Гузель.

Зараз Євген проживає у водія Алли Пугачової.

"У нього своя кімната, багато одягу та іграшок, комп'ютер. Часто буває на морі. Не відчуває себе зайвим. Алла бере його з собою на свята", – розповідають близькі співачки.

У 2018 році ЗМІ писати про те, що в сімействі Пугачової з'явилася третя дитина. Примадонна взяла малюка під опіку у батьків, які страждали наркотичною залежністю

Батько Євгена-єдиний племінник Пугачової-Влад, який протягом довгого часу вживав наркотики.

Раніше ми писали, що дочка Алли Пугачової зіграла з мамою в чотири руки популярну дитячу пісеньку на піаніно, а диригував «сімейним оркестром» семирічний брат дівчинки

На записі Ліза разом з Аллою Пугачовою виконують мелодію, а Гаррі «диригує» їм і знімає відео. В кінці запису в кадрі з'являється і обличчя хлопчика, який радісно сміється і підспівує рідним.

Пікантний знімок російської співачки Алли Пугачової викликав масу обговорення в мережі. Архівна фотографія з'явилася на фан-сторінці, присвяченій Примадонні в соціальній мережі Instagram.

У кадрі Пугачова в пору своєї молодості позує оголеною, прикрившись фольгою. Артистка з яскравим макіяжем на обличчі пильно дивиться в кадр.

Нагадаємо, рідкісне фото молодої Пугачової зворушило мережу: "ось зараз Лизуня дуже схожа на маму!".

Як повідомляла Politeka, Алла Пугачова публічно заговорила про зради Галкіна, молодий чоловік не став мовчати: «я згубив твою...».

Також Politeka писала, що Максим Галкін показав змучених Лізу і Гаррі, схоже на переїзд.