Популярна співачка Ані Лорак вразила шанувальників яскравим вечірнім образом

Як пише Politeka.net, зірка виклала фото в стильному вбранні на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram". На цей раз красуня вибрала тонкі сині джинси, сіру толстовку з квіточками, коричневі черевики і жовту жилетку. Волосся Ані Лорак зібрала на потилиці, дозволивши кільком локонам елегантно звисати на обличчя.

На фото виконавиця сіла на металеві сходинки, злегка подавши ноги. Вона показала одну зі своїх найчарівніших посмішок, змусивши фанатів захоплюватися. На безіменному пальці красуні можна помітити кільце, ніби спеціально виставлене напоказ.

"Нехай сьогодні буде хороший, добрий вечір!",- побажала Ані Лорак в описі.

Користувачі соціальної мережі в коментарях засипали Ані Лорак приємними компліментами:

"Обручка???)) "; "Побачивши вашу посмішку вечір став моментально добрим і хорошим! ❤️ Посміхайтеся завжди і будьте щасливі! 🙏"; "Обалденная красуня❤️❤️❤️🌹🌹🌹!і Вам прекрасного вечора❤️😘 💝 💐 💐 💐!"; "Красуня! З кожним днем все красивіше! 😻"; "Як завжди на стилі😍🙈❤🔝"; "Така лапочка Кароліночка 😍😍😍 Просто принадність😍 тепер вечір точно буде прекрасний😍 Спасибі за таке фото😍❤️ І Вам самого прекрасного і теплого вечора!😘 💋 Люблю дуже❤️"; "Як же я люблю ваш стиль 😍 😍 гарного вечора, ані! ❤ ️ "; "Кароліш, ти така інопланетна ❤️ Стиль, смак, Краса і ці щасливі очі ❤️".

Нагадаємо, що Ані Лорак похвалилася пікантним подарунком від Філіпа Кіркорова:"фі, як він вам не йде".

Як повідомляла Politeka, маленька дочка Ані Лорак дала фору зірковій мамі в розкішній сукні:»Вау, принцеси".