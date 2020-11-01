Зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий здивував перетворенням для пародії на відоме політичне шоу

Гуморист поділився новим кумедним відео у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

На кадрах Кошовий постав зовсім несхожим на себе: артиста змінили до невпізнання величезні вуха і очі, зроблені за допомогою відповідної маски для відео. Кошовий же вирішив показати пародію на відомого ведучого політичного шоу Савіка Шустера. При цьому в його імпровізацію вирішила втрутитися собака, яку нещодавно завели його дружина з доньками. Тварина почала завзято гавкати за кадром, почувши бадьорий голос господаря.

"Всім привіт! Це "Свобода слова з Савіком Уштером" і ми готові починати передачу! Як чуєте, за кадром вже гавкають політики, тому скоро в ефірі", - говорить на відео Кошовий.

Шанувальники артиста активно коментують відео.

"Додати бороду і ти Галустян", "Євген, ви курите?", "На Галустяна схожий", "Шрек нервово курить в сторонці!", "Пити менше треба, а то всі підписники розбіжаться", "на Ткача схожий", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що дочка Кошового Варвара знялася в ситкомі "тато може", але в майбутньому ні в яких глобальних проектах брати участь поки не збирається.

Варвара зізналася, що до її успіхів батьки не мають ніякого відношення.

"Ніхто нікуди мене не пропихає. Я сама пропихаюся!",- емоційно розповіла дочка Кошового.

Нагадавши, зацькована дочка Кошового з "Квартал 95" не витримала і зважилася на визнання.

Як повідомляла Politeka, бойкот "Кварталу 95" під керівництвом Кошового, народ готовий на крайні заходи: "Женя, скоро пачка трісне".

Також Politeka писала, що Кошовий з "Кварталу 95"перетворився на репера, Потап обзавидується: "Йоу, друзі!".