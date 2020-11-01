Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардашьян, вразила образом зі спальні

Як повідомляє Politeka.net, красуня розмістила в соціальній мережі "Instagram" нове фото, яке зробила на тлі білої стіни. Вона вбралася в білу блузку і обтягуючі сині джинси, простий одяг підкреслила її видатні форми. Анастасія Квітко повернулася до камери напівбоком, посвітивши опуклим бюстом, округлими сідницями і м'язистими стегнами. Волосся дівчина залишила розпущеним, а сама заплющилася для безтурботного вигляду.

На фото також можна розглянути куточок ліжка. Судячи з опису, Анастасія зовсім недавно прокинулася і одяглася для нового дня.

Користувачі соціальної мережі в коментарях оцінили зовнішність моделі і залишили їй багато теплих відгуків:

"У красивому вбранні ти виглядаєш приголомшливо 😉"; "Як ти залізла в ці джинси"; "Добрий ранок, принцеса"; "Благословенна чудова королева 💕😍😘🌹💯🔥😊"; "Доброго ранку, ти завжди виглядаєш красивою 😍"; "Розкішне волосся"; "Привіт 😊 найкрасивіша жінка на землі"; "Гарна, яке дорогоцінне тіло, ти богиня, я люблю тебе😍😍❤️"; "Королева краси"; "Моє серце аж завмирає, коли я бачу тебе😍"; "так як ти прекрасна, фігурка супер, а груди - принадність".

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