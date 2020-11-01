З першими днями листопада в Україну прийшли рясні дощі і похолодання, а далі буде тільки гірше

Синоптик Наталка Діденко поділилася свіжим прогнозом погоди на своїй сторінці в соцмережі "Instagram", передає Politeka.net. Вона попередила українців, що доведеться діставати теплий одяг.

2 листопада циклон, який нещодавно накрив всю Україну, помітно зміститься і заллє дощами Схід країни, в інших же областях істотних опадів не передбачається. Температура повітря вдень і вночі приблизно зрівняються. У нічний час синоптик прогнозує від +5 до +9 градусів, на заході буде трохи прохолодніше: від 0 до +5 градусів. Вдень же в більшості регіонів очікується від + 8 до +12 градусів, а в південній частині країни від +9 до + 14.

У Києві, згідно з прогнозом Наталки Діденко, буде досить прохолодно, але ще без заморозків, температура повітря повинна коливатися від + 8 до +10 градусів, 2 листопада жителям столиці не варто побоюватися опадів.

Синоптик додала в мікроблозі, що наступного дощів на наступному тижні практично не буде, температура залишиться стабільною, а ось ще через тиждень прогнозується значне похолодання, яке часто провокує сезонні спалахи інфекційних захворювань.

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