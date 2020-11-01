Популярна телеведуча тревел-шоу " Орел і Решка» Настя Ивлеева продемонструвала, як вбралася для Хеллоуїна

Яскрава і неординарна учасниця знаменитої телепередачі про подорожі "Орел і решка" володіє неймовірною привабливістю і харизмою.

У своєму Instagram-акаунті Настя зібрала багатомільйонну армію фанатів і постійно їх радує незвичайними і цікавими знімками. Смілива, зухвала і відверта Івлєєва вражає наповал новими образами і перевтіленнями, передає Politeka.net

Цього разу вона розмістила нове фото, на якому показала свій образ до популярного свята.

"Як щодо Хеллоуїна", - підписала знімок вона.

Телеведуча попозувала в чорному шкіряному костюмі з довгими рукавами і глибоким декольте. Красуня застигла перед камерою, злегка нахиливши голову, показавши незвичайний малюнок на обличчі.

"Це дуже круто", "Жарко", " я спочатку не впізнала", " Ніштяк вийшла🔥", " вау.. ну це дуже красиво", "Уххх небезпека", - відреагували фанати на побачене.

До цього ми повідомляли, що Настя Івлєєва розкрила свою "справжню" зовнішність

Нове фото зірка соцмереж опублікувала у своєму особистому мікроблозі Instagram.

Так, дружина популярного російського репера Елджея вирішила поділитися зі своїми шанувальниками знімком з дитинства.

Нагадаємо, що хвороба змінила зовнішність Насті Івлєєвої з "Орла і решки", як вона тепер виглядає: "Кому душу продала?".

Як повідомляла Politeka, Івлєєва з " Орла і решки "в міні-маєчці безглуздо посмикала" всохлим "бюстом:"Шоу талантів".

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