На що тільки не підуть заради видовища

Популярна українська співачка Тіна Кароль ретельно готується до нового випуску шоу "Танці з зірками"

У соціальній мережі "Instagram" з'явилося відео, як знаменитість наводить "красу" перед черговим ефіром, передає Politeka.net (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця). На честь Хеллоуїна організатори шоу готують особливе видовище, так гримери сильно попрацювали над зовнішністю Тіни Кароль.

У ролику можна помітити на обличчі 35-річної виконавиці глибокі зморшки. Одна половина обличчя ніби різко постаріла на десятки років, поки друга зберегла молодість і красу. Ймовірно, Тіна Кароль заради свята з'явиться в виде Баби Яги або схожому лякаючому образі.

Відео викликало фурор серед шанувальників співачки в соціальній мережі:

"Ого го го. Що ж нас чекає сьогодні на @tanci1plus1?"; "Несподівано, зовсім несподівано😅 🙈"; "коли всі чекали сексі образ🗿 🗿 🗿"; "я думала буде Графиня з АІУ ((невже ні (((ну блін😢"; "оуууу дуже цікаво😍 😍 😍 😍"; "торішній Хеллоуїн був незабутній"; "що відбувається?"; "Страшно стало"; " те почуття, коли чекав образ вампірші з Ван Хельсінга, а тут щось пішло не так🤔"; " навіщо вони таку красуню спотворюють 🤨?".

Нагадаємо, що Тіна Кароль ефектно показала бюст у сукні для найсміливіших:"Лорак і Лобода кусають лікті".

Як повідомляла Politeka, Кароль посвітила достоїнствами в прозорому костюмі під час "диких" танців: "Відточила по повній".

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