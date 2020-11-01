Ну як вам образ?

Пікантний знімок російської співачки Алли Пугачової викликав масу обговорення в мережі

Архівна фотографія з'явилася на фан-сторінці, присвяченій Примадонні в соціальній мережі Instagram, передає Politeka.net

У кадрі Пугачова в пору своєї молодості позує оголеною, прикрившись фольгою. Артистка з яскравим макіяжем на обличчі пильно дивиться в кадр.

"Як вам образ? 😘 ❤ ️ ",- йдеться у підписі до знімка.

Користувачі мережі кинулися обговорювати побачене в коментарях, думки людей розділилися. Одні прийшли в захват від образу, вони залишають свої захоплені відгуки, інші, навпаки, поставили красу Пугачової під сумнів. Вони написали, що Алла Борисівна ніколи справжньою красунею не була, навіть в молодості.

"Всю заштрихували, зовсім Алла на себе не схожа! І красунею ніколи не була, але талант так! Чи не відняти точно!!!",

"На Христину схожа",

"Ви завжди прекрасні!",

"Аллочка завжди молода і красива, чого й іншим бажаю 😍 😍 😍 😍 ",

"Грубі риси, для молодої не мила анітрохи! Просто молода і все!",

"Ого яка",

"Рафаель, Весна", - висловилися вони.

До цього ми повідомляли, що Алла Борисівна попозував на фото без бюстгальтера.

На кадрі зображена сміється Пугачова поруч з невідомою дівчиною. На виконавиці сині джинси і біла блузка, причому помітно, що Примадонна "забула" про важливу частину туалету – зірка не одягла під блузку ліфчик.

Нагадаємо, що Пугачова при живому Галкіні крадькома пообнімалася зі старим другом: "Алла зовсім...".

Як повідомляла Politeka, Моложава Пугачова вразила квітучим видом з Галкіним і дітьми:»в її-то віці...".

Також Politeka писала, що поповнення в родині Алли Пугачової, перше фото: "повинна була народити...".