Пікантний знімок російської співачки Алли Пугачової викликав масу обговорення в мережі
Архівна фотографія з'явилася на фан-сторінці, присвяченій Примадонні в соціальній мережі Instagram, передає Politeka.net
У кадрі Пугачова в пору своєї молодості позує оголеною, прикрившись фольгою. Артистка з яскравим макіяжем на обличчі пильно дивиться в кадр.
"Як вам образ? 😘 ❤ ️ ",- йдеться у підписі до знімка.
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Користувачі мережі кинулися обговорювати побачене в коментарях, думки людей розділилися. Одні прийшли в захват від образу, вони залишають свої захоплені відгуки, інші, навпаки, поставили красу Пугачової під сумнів. Вони написали, що Алла Борисівна ніколи справжньою красунею не була, навіть в молодості.
"Всю заштрихували, зовсім Алла на себе не схожа! І красунею ніколи не була, але талант так! Чи не відняти точно!!!",
"На Христину схожа",
"Ви завжди прекрасні!",
"Аллочка завжди молода і красива, чого й іншим бажаю 😍 😍 😍 😍 ",
"Грубі риси, для молодої не мила анітрохи! Просто молода і все!",
"Ого яка",
"Рафаель, Весна", - висловилися вони.
До цього ми повідомляли, що Алла Борисівна попозував на фото без бюстгальтера.
На кадрі зображена сміється Пугачова поруч з невідомою дівчиною. На виконавиці сині джинси і біла блузка, причому помітно, що Примадонна "забула" про важливу частину туалету – зірка не одягла під блузку ліфчик.
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