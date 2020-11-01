Нова пасія турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу, екс-чоловіка Ані Лорак захопила пишним бюстом
Як відомо, після розставання з українською знаменитістю Ані Лорак Мурат обзавівся новою коханою.
Зараз бізнесмен перебуває у відносинах з дівчиною на ім'я лілія, яка працює візажистом, і вона з Києва. Дівчина є активним користувачів Instagram, де регулярно викладає знімки, на яких намагається ефектно позувати на всіх фото і показувати себе в стильних образах, передавати Politeka.net
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На новому фото красуня вирішила хвалитися своїм значним бюстом, яким, по всій видимості, і зачарувала турецького бізнесмена.
Вона вбралася чорну блузку з глибоким декольте і виставила свою гордість напоказ.
Провокаційний образ дуже порівнявся деяким фоловерам, вони вже встигли залишити пару хвалебних відгуків.
"Чарівна", "шикарна", - висловилися вони.
До цього ми повідомляли, що Лілія попозувала на борту літака. Вона була зображена сидячи за столиком, який сервірований фруктами. Дівчина із задоволеним виглядом тримала в руці келих шампанського.
Як стьало відомо, в той момент вона літала на батьківщину Мурата - Туреччину.
Нагадавши, якою Ані Лорак була до пластики і розлучення, в мережі спливло несподіване фото: "де її родимки?".
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Також Politeka писала, що нова коханка екс-чоловіка Ані Лорак похвалилася вигинами без штанів, Мурат в захваті: пікантні фото.