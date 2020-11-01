Знаменитий російський гуморист і шоумен Максим Галкін віддався спогадам і показав себе без сорочки на архівних фото

Чоловік Алли Пугачової поділився ностальгічним постом у своєму Instagram, пише Politeka.net.

Так, Галкін згадав пісню про море, яку розучував ще в школі.

"Море, ти чуєш, море, твоїм матросом хочу я стати. Ця пісня застрягла у мене в голові з піонерського дитинства. Пам'ятаю, в Забайкаллі в школі її співали, і в тих морозних краях вона набувала особливу недоступну романтичність - приблизно як море зараз. А ви співали цю пісню в школі?",- написав він.

На додаток до тексту артист вирішив поділитися своїми архівними фотографіями. На них ще зовсім молодий Галкін позує на пляжі, мило посміхаючись. Артист насолоджувався відпочинком на пляжі в одних плавках, тому у глядачів з'явилася можливість оцінити його підтягнуте тіло.

Шанувальники Галкіна тут же відреагували на його новий пост.

"Знав би цей хлопчик чиїм чоловіком стане!", "виглядає на всі 18«," красиві фотографії. Чудово виглядаєте, Максим!", "І зовсім юний Макс на фото", "який гарненький, зовсім молоденький! Красунчик! Такий справжній і простий хлопець", "хто цей тінейджер? Поверніть Макса!", "Молодильні яблука чи що їсть?", "Макс всі старіють, а ви молодієте?",- пишуть люди.

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