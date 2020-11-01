"Як в таку красу не закохатися"

24-річна дочка хворої на рак Анастасії Заворотнюк, Анна, розбурхала мережу

Як передає Politeka.net, Анна опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала під час відпочинку за містом.

Дівчина стояла на містку в стильному осінньому вбранні: на ній був молочний светр з шийкою, чорна міні-спідниця, сіре пальто й білі чобітки. Анна спрямувала свій погляд кудись вдалину: на задньому тлі виднілася альтанка з кріслами і вазонами.

Красуня придумала шанувальникам розвагу: у підписі до фото модель запропонувала ставити лайки в певному порядку, а натомість пообіцяла найактивнішим "пульнути" у відповідь сердечками.

"Тільки граємо чесно👼", - попередила донька Заворотнюк.

Користувачі кинулися коментувати пост:

"Анна, як ви схожі на свою Маму🤩Здоров'я Насті 🤗 🙏 "

"Ви - дуже красива 😍 😍 😍 "

"Головне (особиста думка😁), ви пишите цікаво і щиро, продовжуйте так і далі!!! І спасибі за увагу до нас!!!😁 Намагаюся читати ваші пости, по можливості))) удачі вам мила дівчинка, Анюта)))" Мама дарагая, як ви прекрасні (це Ваша мамуля каже, в серіалі 😁"

"Як в таку красу не закохатися"

"Настя, ти красуня, як і твоя Мамуля!"

"неймовірний образ) 😍дуже красива! 🤗"

Раніше ми повідомляли, Анна розповіла "страшилку", як сильно образилася на матір через невідомого чоловіка в їхній квартирі. За її словами, поки все сімейство було в їхньому заміському будинку, їй довелося поперед ночі одній повернутися в квартиру в місті, так як забула там паспорт, а на ранок мала летіти в іншу країну.

Вже зібравши речі та приготовувшись спати, Анна почула кроки і гучний крик чоловіка: "Хто тут?". Дівчина сиділа в спальні, заціпенівши від жаху, поки незнайомець не відкрив двері в кімнату. Тут-то і з'ясувалася правда: він виявився знайомим її сім'ї, якому дозволили переночувати, а ось дівчину ніхто не додумався попередити.

Нагадаємо, дочка хворої на рак Заворотнюк вразила безтурботним видом на прогулянці.

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