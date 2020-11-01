Голова МОЗ Максим Степанов нагадав українцям про бажаність переходу на віддалену роботу
Цю тему міністр підняв під час свого щоденного брифінг 1 листопада. Він нагадав про те, що рекомендація переводити співробітників на віддалений режим роботи була випущена ще 13 жовтня. За словами Степанова, ця постанова Кабміну стосується всіх компаній і організацій незалежно від форми власності.
Також міністр нагадав, що суб'єктам господарювання, а також органам місцевого самоврядування та влади було рекомендовано максимально змінювати час початку та закінчення роботи.
Степанов пояснив, що це допоможе уникнути масових скупчень людей в години пік, тим самим зменшивши контакти між ними. Міністр підкреслив, що це дуже важливо для того, щоб розірвати ланцюг передачі інфекції.
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Нагадаємо, що раніше Степанов звернувся до парламенту з проханням підтримати законопроект про штрафи за відсутність масок в громадському місці або транспорті.
Так, під час брифінгу в суботу, 31 жовтня міністр уточнив, що пропозиції були подані ще в липні. Йдеться про штрафи від 170 до 225 гривень.
За словами Степанова, необхідно прийняти ці зміни якомога швидше, оскільки порушення цих правил можуть призвести до падіння медичної системи.
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