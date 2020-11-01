Сьюзі Кортес нагнала спеку відвертим знімком

Як передає Politeka.net, 30-річна бразильська фітнес-модель, яка двічі займала перше місце в конкурсі "Miss bum bum", опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, заради якого повністю позбулася пристойності й одягу.

Так, Сьюзі постала топлес в колготках-сіточці, лежачи на килимку. Брюнетка спокусливо вигнулася, піднявшись навшпиньки. Руками дівчина прикрила "срам", витягнувши їх між ніг, але бюст залишила недоторканим. Видно, як ефектно напружилися її м'язи.

"На цьому тижні у мене є сюрприз на Хеллоуїн. 🔥 🎃 ", - підписала фото зірка.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Варто відзначити, не всі залишилися в захваті від фігуристої Кортес. Деякі розчарувалися, натякаючи на штучність її форм.

"Смачна🔥"

"Яке розчарування, я вірив, що її тіло - це робота в спортзалі, і що вона дбає про свій імідж!!!"

"З усією повагою, яку ви заслуговуєте, ці пластмаси схожі на рятувальний круг"

"Спасибі, Сьюзі, щасливого Хеллоуїна, хахаха"

"Бомбончіто ... ❤️❤️❤️"

"Я люблю твої гарбузи 💝 😀 🔥 "

"Монументальна❤️🔥"

Раніше ми повідомляли, Кортес розбурхала позою в червоних мереживах. Модель встала на карачки і вип'ятила свою головну гордість, що неодноразово приносила їй перемогу на "Miss bum bum". Крім того, Сюйзі усипала ліжко пелюстками троянд, що додало знімку особливого шараму.

"гаряча мега лисиця! Бразильська красуня😘 😈; смачний вигляд👌; красивий образ; вау, гарний стиль😄; яка гарна поза🔥❤️😘 😍; красива брюнетка, стережіться, обпалює❤️❤", - прокоментували користувачі.

Нагадавши, господиня найкрасивіших сідниць постала перед камерою відразу після душу.

Також Politeka писала, що господиня найкрасивіших сідниць заманила в ліжко, залишившись в стрінгах.