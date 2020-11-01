Донька Максима Галкіна і Алли Пугачової розчулила знімком в мережі

Як повідомляє Politeka.net, семирічні двійнята Алли Пугачової і Максима Галкіна навчаються в гімназії і радують зіркових батьків своїми успіхами.

Публікації спадкоємців Примадонни викликають неймовірний захват у шанувальників. І це зовсім не дивно, адже Ліза і Гарі ростуть дуже розумними, веселими і вихованими дітьми. Кілька годин тому з'явилося нове миле фото Лізи Галкіної в Instagram.

7-річна дівчинка постала в білій футболці з милим принтом: зеброю і левом, а її біляве хвилясте волосся розпатлане, немов дівчинка тільки-тільки прокинулася. Ліза знаходиться у ванній кімнаті, за її спиною висить високе дзеркало і лежать інструменти для завивки. Малятко променисто і широко посміхається, завдяки цьому можна помітити, що у Лізи випали передні молочні зуби.

Крім того, помітно, що дівчинка з кожним роком все більше стає схожою на свою зоряну маму - Аллу Пугачову.

"Всім гарного дня 😘", - йдеться у підписі до знімка.

Фолловери дружно стали захоплюватися тим, як добре і мило виглядає Ліза на фото. А також помітили, що у неї відсутні передні зуби.

"Де зуби втратила ?🤣", "Улибайкіни! 😆 ", "І тобі всього хорошого прекрасна дитя", "Наш улюблений Лізок🌹", " Лізонька, сонечко! І тобі гарного дня !", "Лізонька, ти принадність!❤ ️ ", "Зайка, і тобі гарного дня!💖 ", "Лізонька, спасибі і тобі радісний чоловічок сонячного настрою!!!👏😍", "Красунька！💖👏😍".

Нагадаємо, сурогатна мама про підставу з дітьми Галкіна і Алли Пугачової.

Як повідомляла Politeka, 71-річна Алла Пугачова хрипким голосом заявила про повернення на сцену.

Також Politeka писала, що Галкіна запідозрили у використанні косметики, Пугачова може заздрити.