Знаменитий український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма показав себе в грайливому образі і заінтригував обіцянкою показати себе з нового боку

Артист поділився постом у своєму Instagram напередодні нового випуску "Танці з зірками", повідомляє Politeka.net.

На фото Яма постав у традиційному для нього костюмі з жилетом. Стильний образ ідеально підходить артисту. При цьому Яма вирішив розбавити серйозність знімків кумедними позами і виразами обличчя.

Так, на одному зі знімків танцюрист показав на камеру язик.

"Сьогодні вночі я буду зовсім іншим...", - загадково підписав фото Яма.

Варто відзначити, що новий випуск "танців" буде присвячений Хеллоуїну, тому можна припустити, що хореограф натякає на свій несподіваний образ.

Шанувальники ями бурхливо відреагували на його пост.

"Це напевно єдиний з шоу бізнесу, хто не викликає роздратування, причому ніколи)) невже бувають такі світлі люди?)", "Я взагалі сьогодні дуже обурилася що немає в ютуб 10 ефіру. А потім прокинулася що сьогодні тільки неділя", "перше фото саме класне", "з нетерпінням чекаю ефір танців", - пишуть люди.

Раніше Яма опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постав у спортивному одязі за цікавим заняттям на самоті.

Так, Яма в синій футболці і чорних трениках вийшов на пробіжку і, судячи з кадру, був без дружини Ліліани. Зірка козирнув біцепсами та іншими м'язами в дії, застигнувши в "польоті".

Нагадавши, Влад Яма з "Танців з зірками" розповів, як підкорював вершини в червоних трусах: "і як після цього не любити...".

Як повідомляла Politeka, дружина Влада Ями з "Танців з зірками" похвалилася ідеальним тілом і розкрила секрет: "відновити вагу допомогло...".

Також Politeka писала, що Влад Яма з "Танців з зірками" показав улюблене заняття без дружини.