Не стало легендарного британського актора Шона Коннері
Як повідомляє BBC, він помер на 91-му році життя.
Шон Коннері був відомий, перш за все, за головною роллю у фільмі про Джеймса Бонда. Він став першим актором, який втілив в життя образ агента 007. Він зіграв у семи фільмах бондіани. Всього за своє життя він знявся в більш ніж 70-ти фільмах. З 2003 року актор більше не знімався в кіно і проживав з дружиною на Багамських островах. Його талантом захоплювалися мільйони.
На даний момент невідома причина смерті актора, але в 2009 році він зізнавався, що у нього є проблеми з серцем.
Як відомо, Коннері є лауреатом премії "Оскар" за втілення на екрані образу Джима Мелоуна в гангстерській драмі "Недоторкані".
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До речі, свого часу Коннері відмовився від ролі Гендальфа в легендарній трилогії «Володар кілець».
Хоч Шон Коннері і вважається британським актором, сам він шотландець. Більш того, актор був активним членом Шотландської національної партії і виступав за незалежність Шотландії від Англії. У 2014 році він навіть публічно зізнався, що повернеться на батьківщину тільки тоді, коли вона стане незалежною.
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