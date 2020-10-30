В опалювальному сезоні 2020-2021 року українцям доведеться оплачувати комуналку за новими правилами

Як повідомляє Politeka.net, ще в серпні Кабмін запустив ринок постачання газу і дозволив споживачам вибирати компанію-постачальника, оцінюючи умови. Крім того, у вересні уряд підтримав законопроект, згідно з яким НКРЕКП може передати право місцевим радам самостійно визначати тарифи на опалення та воду. Все це суттєво впливає на ціни для простих громадян.

15 жовтня в Україні розпочався опалювальний сезон. Як повідомляє "The Page", у водоканалах хочуть підвищити вартість послуг через подорожчання реагентів і електроенергії, але в 2020 році зростання тарифів не передбачається. А ось в наступному суми в платіжках за воду можуть збільшитися більш, ніж на 20% в залежності від області - в середньому з 230 до 270 гривень за 10 кубометрів.

Вже з листопада "Нафтогаз" піднімає тарифи на газ на 35%, споживачам доведеться платити 6,33 гривні за кубометр з ПДВ. Втім, клієнти з річним пакетом платитимуть за аналогічні послуги 5,24 гривні. Слідом за цією компанією, ціни підняли й інші постачальники, особливо регіональні-до 8,96 грн/кбм. Варто враховувати, що ціна вказана без плати (ще плюс 1-2 гривні в платіжках). Від ціни на газ залежить і вартість газового опалення.

Що стосується електроенергії, до 2021 року ціни залишаться на колишньому рівні:

при відбитті до 100 кВт — год-90 копійок за 1 кВт / год;

понад 100 кВт/год — 1,68 гривні за 1 кВт/год.

На початку наступного року Україна збирається переходити на ринкові умови, таких нововведень вимагає меморандум МВФ. Згідно з таким тарифом, українцям потрібно буде платити приблизно 2,5 гривень за кіловат.

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