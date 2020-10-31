Курс валют в Україні 31 Жовтня проявить настрій долара, який відразу після вихідних почне наступ
Як розповідає Politeka, про це йдеться в прогнозі Нацбанку.
Сто доларів на міжбанку застигнуть, але вже в понеділок вони подорожчають на 1,24 гривні. Євро продовжить впевнене падіння. Понеділок почнеться зі спуску на 5,09 гривні.
Курс валют 31 Жовтня буде таким:
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100 доларів – 2843,83 грн;
100 євро - 3329,84 грн.
Уточнюється, що до середини останнього дня долар подорожчав вже на 0,29 грн, а основний удар вирішив завдати під кінець закриття торгів.
Російський рубль, на відміну від інших, буде впевнено пікірувати. Десять з них буде можна буде купити за 3,5783 грн.
До цього ми розповідали, що фінансовий аналітик ІК Concorde Capital Євгенія Охтирко попередила, що різкий ривок курсу вниз пов'язаний багато в чому зі скасуванням електронного декларування в Україні.
"Минулого тижня курс перебував у хиткій рівновазі. Швидше за все, ця новина стала психологічним фактором, яка переламала ситуацію на ринку на користь продавців», - вважає експерт.
Зазначимо, що зараз ринок "обмірковує" новини про рішення Конституційного Суду щодо електронного декларування, а також ситуацію навколо НАБУ.
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