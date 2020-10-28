Оля Полякова показала себе в домашньому образі без косметики і різко висловилася про новини про свою хворобу

Популярна українська співачка в розділі сторіз свого Instagram прокоментувала перебільшені повідомлення про свою хворобу, що з'явилися в ЗМІ, передає Politeka.net.

Нещодавно Полякова оголосила про перенесення свого концерту, який повинен був відбутися в Палаці спорту 26 жовтня. Співачка повідомила, що кілька людей з її колективу заразилися китайським вірусом, а сама вона почуває себе не дуже добре, хоча її тест і прийшов негативним. Деякі видання перебільшили цю інформацію, змусивши артистку виступити з новою заявою.

"Так, дорогі мої, улюблені, Я тут читаю ЗМІ і ох**ніваю! Такі фантазери! Значить так, з колективом у нас вже практично все в порядку. Ті, які захворіли - одужують, ті, які не захворіли - і не захворіли. Зі мною теж все добре...Не дочекаєтеся! Так що все буде класно! Скоро ми зустрінемося і будемо запалювати", - пообіцяла співачка.

Варто відзначити, що це відео вона записувала вдома, сидячи перед камерою в досить невимушеному вигляді. На ній був тільки білий халатик, який співачці довелося трохи прикритий, тому що він так і норовив оголити її груди. Доповнили образ закутане в рушник волосся. Полякова також постала перед глядачами зовсім без макіяжу.

Судячи з усього, незважаючи на всі перешкоди, співачка не планує відмовлятися від своєї концертної діяльності.

Нагадавши, розпалена Оля Полякова зізналася, чому ведеться на "доїння" як мужик:" хапаєте її...".

Як повідомляла Politeka, стривожена Полякова зізналася в проблемах зі здоров'ям, ситуація серйозна.

Також Politeka писала, що концерт Олі Полякової на межі зриву, українці масово здають квитки:"Кому він потрібен, бенкет під час чуми".