Спортсменка Анна Різатдінова зізналася, що знайшла особливого у проекті "Танці з зірками"

Відверта публікація з'явилася в її особистому мікроблозі в Instagram.

За її словами, кожен учасник шоу повинен запам'ятатися глядачеві чимось особливим.

"Танці з зірками" вічна суперечка , про що цей проект?) Багато запевняють, що цей проект не про танці, інші стверджують, що техніка вирішує багато тут, а практика показує, що важлива історія людини...! Моя думка, що має бути присутнім все", - написала Різатдінова в мікроблозі.

Спортсменка, яку ще називають "фавориткою Влада Ями", зазначила, що головна родзинка" Танців з зірками", коли учасники показують різні емоції.

А вона сама полюбила цей проект, оскільки пережила ціле море різних емоцій.

"Обожнюю цей проект. Тому що за три місяці , яких тільки емоцій у мене не було, від ненависті до обожнювання", - підкреслила Різатдінова і доповнила публікацію жаркими знімками, на яких вона в синій сукні до підлоги ефектно позує. Можливо, дівчина вирішила акцентувати увагу на одному зі своїх головних переваг - на ногах.

"Красуня" ,"яка красива", "шикарне плаття", " найкраща", " Аня ти красотуля, Супер танцюєш"," класна дівчинка","шикарна, талановита", "Люблю танці, за те, що познайомили з вами. Соромно, що не знала вас до проекту", - відповіли фанати в коментарях.

Раніше ми повідомляли, Різатдінова вирішила поділитися з користувачами в Instagram потаємним. Зірка опублікувала факти про себе і свої пристрасті.

"Друзі, розкриваю всі карти", - урочисто заявила Анна, зізнавшись, що не може жити без кави.

Крім того, за словами гімнастки, вона дуже любить морепродукти і пасту, а її улюблена кухня італійська і японська.

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