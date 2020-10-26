Українцям нагадали, які гривні залишилися офіційним засобом платежу

Про це інформує прес-служба НБУ.

Так, в регуляторі нагадали, що золотисті 1-гривневі монети не вилучав з обігу, і вони залишаються засобом платежу.

У поточному місяці в НБУ зверталися українці і скаржилися, що вони не можуть оплатити товар, оскільки Нацбанк нібито вивів з обігу золотисті монети.

"Національний банк відповідально заявляє-це не так! Всі золотисті 1-гривневі монети є законним засобом платежу. Ними можна вільно розплатитися на території всієї України. У магазинах, у банках, у транспорті, у закладах громадського харчування та побуту тощо. Їх зобов'язані приймати для розрахунків скрізь і все в нашій державі — продавці, касири, водії маршруток", — попередили в прес-службі держрегулятора.

Більш того, монети номіналом 10 і 50 копійок також залишаються засобом платежу, тому їх зобов'язані приймати під час готівкових розрахунків.

У прес-службі НБУ нагадали, що з обороту були вилучені лише монети номіналом 25 копійок. В українців буде можливість їх обміняти у всіх відділеннях Банку протягом 2021 року.

"Обмін повинен здійснюватися безкоштовно і без обмежень. У разі відмови банків приймати для обміну монети 25 копійок, громадяни можуть звертатися зі скаргами до Національного банку. Всі факти Національний банк ретельно перевіряти і реагувати на них", — додали в прес-службі регулятора, відповідаючи на часті скарги простих українців.

Раніше ми попереджали, що Нацбанк виводить з обігу деякі гроші.

Перестали бути платіжним засобом тільки монети 25 копійок і всі банкноти гривні, які були випущені до 2003 року включно.

А ось монети номіналом в 1 гривню старого зразка, випущені до 2018 року, поки залишаються дійсним платіжним засобом.

"Старі" гривні можна обміняти у відділеннях банку кінця вересня 2021 року.

Нагадавши, Нацбанк скасував 25 копійок, на яких монетах тепер можна заробити.

Як повідомляла Politeka, Нацбанк вводить в обіг нові гроші перед скасуванням популярної монети і банкнот.

Також Politeka писала, що Українцям підсовують гривні, якими більше не можна розплатитися