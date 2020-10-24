Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", показала, як розважається вечорами

Дівчина любить активний відпочинок на пляжі і ніжиться на узбережжі майже кожен день. Також красуня з каштановим волоссям постійно загоряє на яхті і не приховує, що їй подобається епатувати публіку відвертими образами. Щоб підкреслити свою фігуру, Демі використовує найзухваліші бікіні і білизну.

Так як Роуз рекламує одяг для дому, вона не обмежена у виборі, а тому ледь не кожен день показує на фото нові образи. У помаранчевому купальнику Роуз вдалося підкреслити бюст шостого розміру завдяки формі ліфчика.

Прогнувшись в спині і виставивши бюст вперед, модель виглядала досить спокусливо, її тонкий синій халат впав з плечей, оголивши тіло і показавши гідності у вигідному світлі на заході.

"У неї такі заходи сонця...; мій милий водій😁 😘; ідеально; За кермом світу; Ти така мила крихта; хороший Поштовий малюк, дійсно красиве тіло😍 😍; бездоганна Краса💯 🔥 😮 😍; схоже на Андроїд ...; Надмірно, хіба не так? Покривати треба;🌷 💔 😍; дуже гарне фото з-за композиції. Думаю, просто потрібно трохи освітлення на цій фотографії, тоді відмінно! 😉 ; Так мило🌸 🌸; розкішна дівчина і розкішні", - пишуть користувачі.

Раніше ми писали, що в США Роуз почала брати участь в реаліті-шоу Taz's Models. У ньому красиві дівчата жили в Майамі в одному будинку, тренувалися, доглядали за собою і брали участь у фотозйомках. Після цього Демі почали запрошувати до відомих журналів.

Роуз донині знімається для чоловічих глянців, рекламує одяг і сміливо з'являється на публіці в прозорих костюмах. Цей раз не був винятком. Роуз блиснула фігурою в тонкому і прозорому платті зі "срібла" і показала при цьому сідниці, нітрохи не соромлячись камери. Дівчина повернулася спиною, щоб шанувальники розглянули все найцікавіше.

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

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