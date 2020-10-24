Названо умови, за яких українцям повернуть частина грошей, що пішли на податки

Про це йдеться в матеріалі " Обозреватель "

За законом жителі України можуть податися до податкової для того, щоб повернути певну частину ПДФО. Таке право надано абсолютно всім, хто законно працював і вкладав гроші на лікування, іпотеку або ж навчання. Але зазначимо, що звернеться з такою вимогою можна написавши заяву в Державну фіскальну службу і протягом двох місяців отримати повернення виплачених податків.

Для того, щоб отримати компенсацію необхідно:

* звернутися до податкової за місцем реєстрації;

* заповнити декларацію;

* підтвердити витрати, за які можна отримати компенсацію;

* протягом 60 днів отримати кошти на банківський рахунок.

Уточнюється, що звернутися потрібно до кінця року в податкову за місцем реєстрації. Там попросять заповнити декларацію і письмово підтвердити витрати (це може бути квитанція, виписка і т.д).

Сума компенсації розраховується за певною формулою, а саме витрачена сума множиться на 18%. Адже розмір грошового повернення не повинен перевищувати річний дохід.

Із зарплати в 13 тис.грн компенсувати можна тільки витрати на суму до 156 тис. грн.

Наприклад, якщо на іпотеку( відсотки), навчання або лікування в минулому році витратили 20 тис.грн, в цьому році можна отримати компенсацію в розмірі 3600 грн.

Звернемо увагу, що для компенсації по іпотеці необхідно надати довідку з банку, в якій окремо вкажуть, яка сума витрачена саме на оплату відсотків.

Відзначимо, що в Україні всі громадяни країни платять податки. Так при купівлі будь-якого товару закладено певний ПДВ. Також 18% необхідно сплатити податку із заробітної плати та додаткового доходу. Крім цього, українці вносять 22% ЄСВ і 1,5% на військовий збір.

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