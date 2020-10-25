Погода в Україні на 25 жовтня збирається вдарити дощами й похолоданням, але дістанеться не всім

Особливо сильно це буде відчуватися жителям західних регіонів. Тут похолодання до 12-15 градусів зі знаком «плюс», а вночі повітря охолоне ще більше: очікується від 6 до 9 за Цельсієм. Дощі накриють жителів Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей, передає Politeka.

Хмарність буде і на півночі України, але дощів не передбачається. Тут буде від 12 до 16 градусів за Цельсієм. У темний час доби температура опуститься до 6-11 тепла.

А ось центральній частині країни пощастить ще більше: вдень буде від 13 до 18 градусів вище нуля і невелика хмарність. Вночі стовпчик термометра покаже ще більше похолодання: від 6 до 11 тепла.

Найбільше пощастить жителям прибережних районів: вдень від 16 до 19 градусів, а вночі близько 9-11 тепла.

Невелике похолодання торкнеться і жителів східних регіонів. Тут буде від 14 до 17 градусів. А ось в темний час доби на вулиці синоптики очікують від 8 до 11 зі знаком «плюс».

В Укргідрометцентру попереджають, що в Києві та приміських населених пунктах буде від 14 до 16 тепла. Вночі ж очікується похолодання до 9-11 вище нуля.

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