Переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська поділилася новим рецептом приготування сливового пирога зі сметанною заливкою

Відповідне відео Ліза розмістила на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net (щоб переглянути відео доскролльте сторінку до кінця)

"Привіт, друзі!😉

Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дивного пирога 🍰 зі сливами і сметанною заливкою за рецептом моєї мами 😊Один з моїх найулюбленіших! Обов'язково приготуйте 😋", - написала вона.

Як готувати сливовий пиріг

🍰Тісто:

100 г борошна (4 ст. л. з гіркою)

50 г вершкового масла (1/4 пачки, холодного)

40 г жовтка (2 шт.)

30 г цукру (4 ч. л.)

3 г розпушувача (1/2 ч. л.)

солі



Сметанна заливка:

200 г сметани (0,8 склянки об'ємом 250 мл, жирність 15-20%)

50 г яйця (1 шт.)

70 г цукру (3 ст. л.)

10 г кукурудзяного крохмалю (1 ч. л. з гіркою)

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0,5 ч. л. кориці

300 г слив

У коментарях шанувальники подякували Глинську за відмінний рецепт і попросили ще більше нових відеоуроків.

"Ліза, спасибі величезне за рецепт", "Завжди готую за вашими рецептами це щось неймовірне"," Хочеться більше і більше нових рецептів", – пишуть вони.

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