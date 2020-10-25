Відома модель Кендіс Свейнпол, зірка "Victoria's Secret", вразила сміливим образом

На фото Кендіс позувала в сукні. Дівчина стояла під душем і показувала всю свою сутність. На іншому фото красуня вже взялася рукою за блискавку наряду, роблячи знімок ще більш спокусливим. Кадри вийшли досить гарячими і зворушливими, хоча і зробленими в чорно-білих тонах. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 100 тисяч лайків і написали коментарі:

"Я такий щасливий, що ви наполягали на цьому, самому останньому образі дня. Ви знали !!! Кохана", "відмінно" ," як завжди приголомшливо", "Королева-вбивця" ," так що нікому не потрібно платити за рахунками", " він був неймовірним! Яка у вас з Юлею команда!", "Ти повинна стати наступною Жінкою-кішкою", "Чорний ангел рожевий", "гарний малюк милий", "як люди можуть бути такими ідеальними ?!", "Солодкість, що відпочиває з тобою, благословлена, щоб тебе любили".

Повідомлялося, що популярна модель Кендіс Свейнпол показала ідеальні форми в бікіні.

Вогняна блондинка витягнула довгі ніжки. Невеликі груди підкреслив ліфчик з глибоким вирізом. Розміри ледь не виставилися назовні. При цьому товсті бретельки, здавалося, зісковзують з плечей знаменитості.

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