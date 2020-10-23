Знаменитий хореограф, суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма здивував зворушив дитячим фото

Він виклав архівний знімок на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram", передає Politeka.net. На ньому танцюрист зображений ще маленьким хлопчиком і з густою світлою шевелюрою. Майбутня зірка позував, притулившись головою до стовбура берези, з такої нагоди він навіть надів білу сорочку. Маленький Влад Яма на чорно-білій фотогрфії щасливо посміхається в об'єктив камери.

"Вже я. Ще з волоссям. ☺ ️ ",- підписав Історичний кадр автор.

Користувачі соцмережі прокоментували публікацію Влада Ями, багато хто звернув увагу, наскільки схожі чоловіки в його родині:

"Ви дуже схожі на свого тата, а Ваш син дуже схожий на Вас! 😁"; "Син копія👏"; "Синуля-ваша копія!!!"; "Син дуже схожий на вас і на вашого тата"; "тепле і щире фото🤗"; "Я подумала що це Лео😂 🔥❤️"; "ви дуже схожі на батька і син теж))) У вашого батька сильний генотип)) порода))) красені👍 🏼"; "Круто👍 але лисина Влад, твоя родзинка".

Раніше Влад Яма поділився сімейним знімком, на якому він разом з дружиною Леоном і дружиною Лілією зображений біля бару в літньому одязі. Хлопчик і обоє батьків замовили собі по коктейлю і щасливо стукнулися келихами. Багато шанувальників і тоді помітили, що Леон схожий на свого дідуся, Миколу Яму, який працює в Запоріжжі начальником відділу освіти.

Нагадаємо, Влад Яма з оголеним торсом приголомшив пристрастю з красунею-дружиною: "Ну, взагалі вогонь".

Як повідомляла Politeka, м'язистий Влад Яма з "Танців з зірками" здивував спекотним виглядом після тренування:"Красунчик і трудяга".

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