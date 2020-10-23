Американська фітнес-модель Ана Чері показала ідеальну засмагу після відпочинку

Фітнес-модель не приховує свої достоїнства на фото – їй подобається інтригувати виглядом, хвалитися фігурою після занять спортом і демонструвати одяг, в якій вона це робить. Так як Ана відкрила магазин для спортсменок з дизайнерським одягом, її популярність різко зросла.

Щоб продовжувати інтригувати образами, Ана також знімається для чоловічих журналів або влаштовує рекламні зйомки бікіні. Цього разу вона блищала в чорному купальнику досить мінімалістичного і навіть скромного дизайну.

Однак одна маленька деталь надала їй пікантності-тоненький срібний ланцюжок на стегнах і талії, яка підкреслила привабливість Чері.

Ось що пишуть в мережі:

"Красивий бікіні🔥 🔥 🔥; ти добре виглядаєш, Ана; відмінно; це ідеальний подарунок нам👏; екзотика серед тропіків🍌; чудова форма, гарний прес і стегна, ця поза стегна добре виглядає, приголомшлива фітнес-форма, видатний вигляд! Ласкаво просимо, Аначері, люблю свою красиву форму; Muy Hermosa; красивий 👑 💍type; 👌magnifique Lady❤️; статура на точці; як ти не модель Victoria Secret? Не витрачайте час на IG. Хто твій агент?».

Раніше ми також писали, що Ана зі спортивної фітнес-красуні перетворилася на ніжну дівчину, що прогулюється на вулиці в коротенькій сукні з атласу. Бежевий колір наряду дуже вигідно підкреслив бронзову шкіру.

Засмагла модель з вимазаним шиммером тілом приспустила рукава міні-сукні і показала також бюст у всій красі. При цьому легкий макіяж був зовсім непомітним.

Ось що пишуть в мережі з приводу незвичного образу Ани:

"Прекрасна принцеса😍 💘 🌹 😘; така приголомшлива дівчина; я люблю тебе моя чудова дружина; ніколи ще це не виглядало так романтично 😛 а як щодо макіяжу?; Дуже добре . .. камера тебе точно любить; виглядає приголомшливо🤩 🔥; Я бачив свою Чері😍».

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