Популярна співачка Ольга Серябкіна, колишня учасниця групи "Серебро", прогулялася в розкутому нічному образі

Як пише Politeka.net, зірка опублікувала нове томне фото на своїй сторінці в "Instagram". Цього разу виконавиця постала перед шанувальниками в довгому сірому плащі, недбало перев'язавши його поясом на талії. Судячи з вигляду, верхній одяг виявилася трохи велика, і Ользі Серябкіної довелося закатати рукава.

У такому осінньому образі співачка прогулялася по вулиці. Вона сфотографувалася на троутарі біля палаючих ліхтарів, засунувши руки в кишені. Красуня злегка підняла підборіддя і подивилася в камеру спідлоба, з таким поглядом вона придбала дуже спокусливий вигляд.

"Що подивитися сьогодні ввечері? Порадьте фільм💛 ✨", - поцікавилася Ольга у користувачів соцмережі.

Коментатори відгукнулися на прохання Серябкіної, а разом з тим засипали її компліментами і позитивними відгуками:

"Яка красива"; " Пуся🤤❤️"; " дорога, ти дуже мила .. Дуже мила .. Так неймовірно ви заслуговуєте музичної теми♪ Не дивись в дзеркало. Подивися мені в очі. Якби в словнику був який-небудь синонім слова краса, то це повинно було бути ваше ім'я😍 я досі не бачив справжньої краси"; " така, як маніяк.😁 "; "Що небудь з класики поглянь, лялечка. Наприклад одного разу в Америці.🤟 Шикарний але довгий фільм Останній дон🤟"; "Оленька мила, я завжди вірю в тебе"; "Оленька, сонечко дорога, мені не соромно говорити про те, що ти найкрасивіша і хороша дівчина в цьому світі"; "стильно"; "ніч і ти, найкрасивіша дівчина в світі".

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