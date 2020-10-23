На вихідних українці переведуть годинник на годину назад, переходячи на зимовий час

Як повідомляють на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, стрілки годинника потрібно буде перевести 25 жовтня о 4:00. Переведення стрілок годинника здійснюється відповідно до постанови Уряду 1996 року. Такий же порядок діє в ЄС.

У Мінекономіки зазначили, що Єврокомісією було запропоновано розглянути питання про скасування зміни часу на літній і зимовий. До квітня 2021 року кожна країна повинна вирішити, на якому часі вона залишиться.

У прес-службі пояснили, що стежать за ініціативами і рішеннями Єврокомісії. Якщо в ЄС приймуть рішення скасувати переведення часу, український уряд розгляне можливість відповідних змін і в нашому законодавстві. Це буде зроблено для того, щоб гармонізувати українське законодавство з європейським.

Як відомо, у березні 2019 року Європарламент проголосував за скасування переведення стрілок годинника з 2021 року. Це голосування не є обов'язковим для виконання, а лише ініціює обговорення цього питання в країнах ЄС і вироблення спільної позиції.

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