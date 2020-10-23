Старша дочка знаменитої актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна показала свою красу, опублікувавши в соцмережі кілька знімків

30-річна актриса, вже давно живе і працює в Росії, поділилася у себе в Instagram кадрами свого студентського життя, повідомляє Politeka.net.

Відомо, що Антоніна поступила в театральне училище імені Щукіна в Москві з другого разу. Свого часу цей навчальний заклад закінчував її батько.

Секрети професії Паперна пізнала під керівництвом Рімаса Тумінаса і Ніни Дворжецької. По закінченню вищого навчального закладу вона стала актрисою Театру ім. Е. Вахтангова.

Сьогодні дівчина привітала свій інститут з днем Народження і розмістила серію фотографій часів свого навчання.

Звертає на себе увагу, що на одному з фото Тоня в стильному вбранні і з боа, накинутим на руку, тримає в руці мундштук з сигаретою. Напевно зіркова мама цього не схвалить!

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Тоня Паперна (@tonya_papernaya) 23 жов 2020 о 5:04 PDT

Фанати позитивно оцінили знімки знаменитості, про що і написали в коментарях.

"Красуня, як Мама.🌹 💐 ❤ ️ Ой! Я спочатку перегорнула😂 не впізнала😍 😍", – пишуть люди.

Нагадаємо, старша дочка Ольги Сумської вразила зовнішнім виглядом поруч із зірковою мамою.

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