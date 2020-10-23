В Україні оновили карантинні зони, у червоній опинилися 10 обласних центрів

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про оновлення карантинного зонування в Україні.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов у своєму Телеграм-каналі.

Нові зони карантину діятимуть 14 днів, починаючи з 00:00 26 жовтня. Тобто, оновлені обмеження вступлять в силу відразу після виборів.

Так, в червону зону потрапили:

Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Чернівці, Чернігів;

міста Володимир-Волинський та Нововолинськ, Луцький район Волинської області;

Слов'янський район Донецької області;

міста Бердичів та Коростень, Бердичівський, Коростенський, Лугинський, Любарський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;

Перечинський район Закарпатської області;

Тисменицький район Івано-Франківської області;

міста Бориспіль, Васильків та Обухів, Бориспільський та Обухівський райони Київської області;

міста Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк, Біловодський, Білокуракинський, Кремінський, Марківський, Міловський, Новоайдарський, Новопсковський, Попаснянський, Сватівський, Станично-Луганський, Старобільський та Троїцький райони Луганської області;

Сокальський район Львівської області;

міста Біляївка, Ізмаїл і Теплодар, Балтський, Березівський, Іванівський, Овідіопольський, Подільський, Савранський і Татарбунарський райони Одеської області;

міста Вараш, Дубно та Острог, Здолбунівський та Костопільський райони Рівненської області;

місто Лебедин, Сумський район Сумської області;

міста Бережани, Кременець та Чортків, Борщівський, Заліщицький, Казовський, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький та Тернопільський райони Тернопільської області;

Люботин, Богодухівський, Золочівський, Лозівський та Первомайський райони Харківської області;

міста Кам'янець-Подільський, Нетішин, Славута та Шепетівка, Волочиськ, Городоцький, Дунаєвецький, Кам'янець-Подільський, Кам'янець-Подільський, Летичівський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинський райони Хмельницької області;

міста Золотоноша, Канів і Сміла, Монастирищенський і Смілянський райони Черкаської області;

Новодністровськ, Кельменецький, Кіцманський та Хотинський райони Чернівецької області;

Ніжин Чернігівської області.

Тепер тут заборонено: відвідування навчальних закладів. Робота торгових центрів, кафе, ресторанів.

У помаранчевій зоні опинилися такі обласні центри: Вінниця, Луцьк, Дніпро, Житомир, Ужгород, Львів, Одеса, Черкаси, Херсон.

А також місто Київ.

Тут забороняється робота туристичних баз, хостелів; робота розважальних центрів, ресторанів, кафе в нічний час; робота Фітнес-центрів, спортзалів; вводиться обмеження для проведення масових заходів 1 людина на 20 квадратних метрів, не більше 100 чоловік.

Зазначимо, днями Володимир Зеленський заявив, що незважаючи на 6-7 тисяч нових випадків захворювання китайським вірусом на добу, суворий карантин в Україні вводити не планують.

Тим часом, епідеміологи б'ють на сполох і запевнять, що без жорстких заходів не обійтися, інакше країні загрожує колапс.

Зокрема епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк звертає увагу, що вже зараз багато лікарень переповнені. Крім того, країна може зіштовхнути з нестачею медиків.

"Оскільки наші лікарні на тому ж рівні, що і навесні, то, очевидно, що ми знову будемо в карантині вже через пару тижнів", — підкреслила лікар.

Зазначимо, за добу 22 жовтня в Україні Китайський вірус підтвердили 7517 людям - це третій поспіль антирекорд, 121 хворий помер, 2 680 пацієнтів одужали, госпіталізували 1 032 людини.

За останню добу найбільший приріст хворих у таких регіонах:

Харківська область-693 виявлені випадки, 8 летальних.

Київ-635 нових випадків, 14 летальних.

Київська область - 270 нових хворих, 16 пацієнтів померли.

Одеська область-571 новий випадок, 3 летальних.

Хмельницька область - 471 новий хворий, без втрат.

Житомирська область-426 нових випадків, 5 летальних.

Запорізька область-402 нових випадки, без втрат.

Львівська область-378 нових випадків, 13 летальних.

Тернопільська область-330 нових випадків, 3 летальних.

Полтавська область-316 нових випадків, 7 летальних.

Дніпропетровська область-312 нових випадків, 14 летальних.

При цьому вводити тотальний карантин влада поки не збирається.

У Кабміні поки тільки представили новий законопроект, який зобов'язує українців не просто носити маски в громадських місцях, а й робити це правильно. Так, штраф за носіння маски неналежним чином повинен скласти 170 гривень. При цьому повторне порушення обійдеться вже в 255 гривень.

Нагадаємо, Зеленський заговорив про посилення покарань для українців у розпал епідемії: «штрафувати відразу».

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