В Україні оновили карантинні зони, у червоній опинилися 10 обласних центрів
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про оновлення карантинного зонування в Україні.
Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов у своєму Телеграм-каналі.
Нові зони карантину діятимуть 14 днів, починаючи з 00:00 26 жовтня. Тобто, оновлені обмеження вступлять в силу відразу після виборів.
Так, в червону зону потрапили:
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- Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Чернівці, Чернігів;
- міста Володимир-Волинський та Нововолинськ, Луцький район Волинської області;
- Слов'янський район Донецької області;
- міста Бердичів та Коростень, Бердичівський, Коростенський, Лугинський, Любарський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;
- Перечинський район Закарпатської області;
- Тисменицький район Івано-Франківської області;
- міста Бориспіль, Васильків та Обухів, Бориспільський та Обухівський райони Київської області;
- міста Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк, Біловодський, Білокуракинський, Кремінський, Марківський, Міловський, Новоайдарський, Новопсковський, Попаснянський, Сватівський, Станично-Луганський, Старобільський та Троїцький райони Луганської області;
- Сокальський район Львівської області;
- міста Біляївка, Ізмаїл і Теплодар, Балтський, Березівський, Іванівський, Овідіопольський, Подільський, Савранський і Татарбунарський райони Одеської області;
- міста Вараш, Дубно та Острог, Здолбунівський та Костопільський райони Рівненської області;
- місто Лебедин, Сумський район Сумської області;
- міста Бережани, Кременець та Чортків, Борщівський, Заліщицький, Казовський, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький та Тернопільський райони Тернопільської області;
- Люботин, Богодухівський, Золочівський, Лозівський та Первомайський райони Харківської області;
- міста Кам'янець-Подільський, Нетішин, Славута та Шепетівка, Волочиськ, Городоцький, Дунаєвецький, Кам'янець-Подільський, Кам'янець-Подільський, Летичівський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинський райони Хмельницької області;
- міста Золотоноша, Канів і Сміла, Монастирищенський і Смілянський райони Черкаської області;
- Новодністровськ, Кельменецький, Кіцманський та Хотинський райони Чернівецької області;
- Ніжин Чернігівської області.
Тепер тут заборонено: відвідування навчальних закладів. Робота торгових центрів, кафе, ресторанів.
У помаранчевій зоні опинилися такі обласні центри: Вінниця, Луцьк, Дніпро, Житомир, Ужгород, Львів, Одеса, Черкаси, Херсон.
А також місто Київ.
Тут забороняється робота туристичних баз, хостелів; робота розважальних центрів, ресторанів, кафе в нічний час; робота Фітнес-центрів, спортзалів; вводиться обмеження для проведення масових заходів 1 людина на 20 квадратних метрів, не більше 100 чоловік.
Зазначимо, днями Володимир Зеленський заявив, що незважаючи на 6-7 тисяч нових випадків захворювання китайським вірусом на добу, суворий карантин в Україні вводити не планують.
Тим часом, епідеміологи б'ють на сполох і запевнять, що без жорстких заходів не обійтися, інакше країні загрожує колапс.
Зокрема епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк звертає увагу, що вже зараз багато лікарень переповнені. Крім того, країна може зіштовхнути з нестачею медиків.
"Оскільки наші лікарні на тому ж рівні, що і навесні, то, очевидно, що ми знову будемо в карантині вже через пару тижнів", — підкреслила лікар.
Зазначимо, за добу 22 жовтня в Україні Китайський вірус підтвердили 7517 людям - це третій поспіль антирекорд, 121 хворий помер, 2 680 пацієнтів одужали, госпіталізували 1 032 людини.
За останню добу найбільший приріст хворих у таких регіонах:
Харківська область-693 виявлені випадки, 8 летальних.
Київ-635 нових випадків, 14 летальних.
Київська область - 270 нових хворих, 16 пацієнтів померли.
Одеська область-571 новий випадок, 3 летальних.
Хмельницька область - 471 новий хворий, без втрат.
Житомирська область-426 нових випадків, 5 летальних.
Запорізька область-402 нових випадки, без втрат.
Львівська область-378 нових випадків, 13 летальних.
Тернопільська область-330 нових випадків, 3 летальних.
Полтавська область-316 нових випадків, 7 летальних.
Дніпропетровська область-312 нових випадків, 14 летальних.
При цьому вводити тотальний карантин влада поки не збирається.
У Кабміні поки тільки представили новий законопроект, який зобов'язує українців не просто носити маски в громадських місцях, а й робити це правильно. Так, штраф за носіння маски неналежним чином повинен скласти 170 гривень. При цьому повторне порушення обійдеться вже в 255 гривень.
Нагадаємо, Зеленський заговорив про посилення покарань для українців у розпал епідемії: «штрафувати відразу».
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