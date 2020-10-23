Відома українська виконавиця Ані Лорак любить епатувати публіку несподіваними витівками

Так і зараз співачка здивувала шанувальників, повідомляє Politeka з посиланням на одну з численних фан-груп знаменитості в Instagram.

На знімку Ані стоїть між іншими зірками вітчизняної естради - Настею Каменських і її чоловіком Потапом. На ній - коротке кремове плаття з двома рядами гудзиків, волосся дівчини розпущене.

Настя - в короткій шкіряній спідниці і чорній блузці без рукавів, Потапу, невірне, холодно, на відміну від легко одягнених супутниць продюсер одягнений в светр з оленями.

"Яка класна фотографія💥 зірки українського шоу-бізнесу! Найталановитіші🔥", - підписали фото у фан-групі.

Фанати оцінили знімок, поставивши лайки і залишивши коментарі.

"І найкрасивіші...😍 ❤ Каролина Кароліна сама!! ❤️❤️❤️🙌🙌🙌👏👏👏 😍😍😍😍 ", – написали фоловери.

Раніше ми писали, що Ані Лорак показала, як змінилася після заяви про схуднення.

Під час карантину зірка схудла і набрала зайві кілограми. Приховувати це вона також не стала, заявивши, що почала активно працювати над собою і намагатися Скинути все, що набрала.

"Регулярно займалася спортом, але холодильник же поруч. Трохи підкушувала ввечері, після семи. Чіпси, печиво Різне – не могла встояти", - розповіла місяць тому співачка.

Трохи раніше бурхливе обговорення і засудження співачки з'явилося під відео-анонсом її зйомки для модного журналу. Лорак позувала в різних розкішних нарядах. На відео потрапили найцікавіші моменти зйомки.

"Красива зйомка для обкладинки журналу", - підписала ролик зірка.

Нагадаємо, що сяюча Ані Лорак в кольорах повідомила радісну новину, Каменських не стрималася: "вітаю!».

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак здивувала величезним бюстом у непристойному декольте: "П'ятого розміру?".

Також Politeka писала, що опухла Лорак здивувала ляльковим виглядом під час інтерв'ю: "розумна, коли мовчить".