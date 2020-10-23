Продюсер "Танців з зірками" Володимир Завадюк розкрив секрети проекту і розповів, чи платять зіркам за участь у шоу

Про це він розповів в інтерв'ю "Слава +", яке з'явилося на ютуб-каналі "Люкс ФМ".

За словами продюсера, який працює з найпопулярнішими шоу в Україні, контракти з зірками, які беруть участь у проекті, укладаються задовго до старту шоу. Учасників для чергового сезону команда проекту починає підбирати за рік до старту.

Завадюк зазначає, що всі зірки підписують контракт, в якому прописані пункти, за невиконання яких зіркам загрожує штраф. За контрактом знаменитості зобов'язані приїжджати вчасно, не вживати алкоголь і наркотики, виходити на паркет в здоровому глузді.

Поки що, за визнанням Завадюка, нікого з учасників не штрафували, хоча він упевнений, що зіркам вдавалося порушувати правила потай від організаторів.

Продюсер переконує, що сценарію у шоу немає, артисти діляться своїми історіями за особистим бажанням. Зірки йдуть на шоу, щоб показати себе як особистостей, тому зацікавлені бути цікавими.

Завадюк зазначає, що всі знаменитості розуміють, що "Танці з зірками" - це відмінний піар і можливість підняти популярність. Заради піару багато зірок готові брати участь у проекті безкоштовно.

"У всіх різні домовленості з нами. Навіть суперзірки танцюють безкоштовно в цьому сезоні. Вони просто розуміють, для чого їм це потрібно", - заявив продюсер.

Як відомо, в сезоні 2020 року в проекті беруть участь Ольга Фреймут, Санта Дімопулос, Олег Винник, Позитив з групи «Время и стекло» та інші зірки.

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