Посилення карантину може призвести до нового Майдану

Про це пише UBR.

Як відомо, Кабмін вирішив піти на віддалений режим роботи з 26 жовтня і це лише підтверджує чутки, що влада може посилити карантин після місцевих виборів.

Через нові обмежувальні заходи постраждає не тільки туризм, а й місцевий бізнес, який ледь прийшов до тями після першого локдауну в березні-квітні 2020 року.

"За моїми прогнозами, до кінця року закриється 10% закладів з тих, хто вижили після першого локдауну. Багато бізнес-центрів працюють в неповну силу, співробітники на роботу не ходять, працюють віддалено. Клієнти тих, хто працював на бізнес-ланчі, так і не повернулися. Виживають тільки ті заклади, у кого постійні клієнти", – попереджає експерт Ольга Насонова.

Більш того, постраждають і прості люди, адже через карантин знизиться купівельна спроможність.

Інший експерт Сергій Доротич запевняє, що влада можливим посиленням карантину підштовхує населення до самосудів і можливого нового Майдану.

"Ми ще не відійшли від першого карантину, його наслідки позначаться тільки до кінця цього року...Не зроблені висновки ще з минулого карантину. 3 листопада ми виходимо на акцію. Патріотичні настрої бізнесу істотно погіршилися на тлі війни на Сході і погіршення в цілому економічної ситуації. У мене погані передчуття, що все це може скотитися в соціальне протистояння", - попередив аналітик.

Зазначимо, що раніше глава держави Володимир Зеленський назвав умови, за яких країна піде на новий жорсткий карантин.

За його словами, обмеження можуть посилити, якщо в Україні будуть щодня фіксувати від 15 тисяч нових випадків зараження.

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