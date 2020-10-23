Красуня навіть коли не нафарбована

Українська співачка Настя Каменських показала важливий елемент свого ранку

Як передає Politeka.net, артистка новий знімок на своїй сторінці в «Instagram». (Щоб подивитися-проскролльте в самий низ)

"Good food = good mood 😂 сьогодні мене чекає супер насичений день! 🌪 Стільки всього потрібно встигнути! Але спочатку-сніданок", - написала артистка.

На опублікованому фото Каменських відображена в легкій білій сукні з рюшами. Схлже, що позує вона без макіяжу. Образ доповнює білий лак на нігтях і тонка прикраса на шиї.

Перед співачкою стоїть тарілка з салатом. Один листочок Каменських підкинула, і камера зловила його в польоті. При цьому фоловерам артистки здалося, що листом салату вона прикрасила своє волосся.

"Я думав, у тебе на голові салат", "Фото з рубрики про те, як ти перші пару секунд бачиш не те що насправді😳. От так і я подумала , що Настя причепила листок салату на волосся", - пишуть в коментарях.

Не залишили Каменських і без компліментів.

"Красиве фото😍», "Мотивашка моя❤", "нічого так", "Настя салат", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Каменських за спиною Потапа присоромили за непристойний жест, ганебне фото: "нехай Настюха руку дістане!"

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