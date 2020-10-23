Сьогодні для російської Примадонни Алли Пугачової "чорний" день в календарі

Про це йдеться у фанатському Instagram-акаунті, який присвячений легендарній співачці.

34 роки тому пішла з життя її мама Зінаїда Архипівна.

Для вшанування пам'яті матері Алли Пугачової в її фан-акаунті була опублікована відповідна публікація, яку супроводили архівним знімком.

"Сьогодні 34 роки з дня смерті Зінаїди Архиповни. Вічна пам'ять і величезна подяка їй за подарунок нашого Всесвіту", - йдеться в підписі до зворушливого знімка.

Користувачі вирішили підтримати російську примадонну і залишили їй десятки коментарів під публікацією.

"Світла пам'ять", " Нехай земля їй буде пухом...", "Мама, найулюбленіша людина, подружка, сама, сама, немає ближче нікого, і вона завжди залишиться в серці", "сумно", "Мама,найрідніше слово, найрідніша людина. Всім, живим, мамам здоров'я, і світла пам'ять пішли"," світла пам'ять Зінаїді Архиповні і спасибі їй за талановиту прекрасну дочку Аллу Борисівну Пугачову!", "Світла пам'ять, царство Небесне!", "Цю фотографію я бачила в журналі у своєї мами.Вони тут, наче мені рідні.Мами теж вже немає з нами.Світла і вічна пам'ять пам'ять нашим мамам.А Аллі Борисівні активного, творчого довголіття!", "вона подарувала Росії зірку, таких більше немає, уся надія на Христину", - оплакують фанати мати Алли Пугачової в Instagram.

Раніше ми розповідали, як Алла Пугачова здивувала молодіжним образом.

Вона була одягнена в пишну червону спідницю, яка більше нагадувала наряд клоунеси, ніж костюм співачки. На ногах у артистки красувалися чорні кеди, а голову прикрашала незвичайна чорна капелюшок. Копиця волосся визирала з-під головного убору.

"Пам'ятайте у Алли Борисівни Пугачової" мільйон, мільйон, мільйон червоних троянд..."? А ви не замислювалися, мільйон троянд-це скільки?",- підписали автори аккаунта фото.

Нагадаємо, що Пугачова зухвало оголила плече, наплювавши на вік:"Бунтар, всім ворогам на зло".

Як повідомляла Politeka, сліпуча Пугачова зірвалася на публіці поруч з Галкіним: "як ви мені набридли!".

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